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Пранкеры из России разыграли главу МИД Великобритании от имени армянского премьер-министра

25 мая 2018, 09:43

В процессе беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашияна пранкером ситуацию в Солсбери, а также отношения с РФ.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли главу МИД Великобритании от имени армянского премьер-министра, сообщает «RT на русском».

В процессе их беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашияна пранкером ситуацию в Солсбери, а также отношения с РФ.

«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет», — заявил Джонсон в процессе беседы.

По данным агентства, во время беседы глава МИД пообещал «продолжить закручивать гайки против некоторых олигархов в окружении» Путина.


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