Пранкеры из России разыграли главу МИД Великобритании от имени армянского премьер-министра

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли главу МИД Великобритании от имени армянского премьер-министра, сообщает «RT на русском».

В процессе их беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашияна пранкером ситуацию в Солсбери, а также отношения с РФ.

«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет», — заявил Джонсон в процессе беседы.

По данным агентства, во время беседы глава МИД пообещал «продолжить закручивать гайки против некоторых олигархов в окружении» Путина.