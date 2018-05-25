Финалистка «Голоса» Тина Кузнецова выступит на «Духовом дне» в Казани

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 27 и 28 мая на площадке у театра кукол «Экият» состоится праздник «Духов день в Суконной слободе» при участии певицы Тины Кузнецовой. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Финалистка «Голоса» выступит с фольклорным проектом ZventaSventana. «Я нашла истину в фольклорной русской музыке после долгого поиска самой себя», – признается Тина Кузнецова. По ее словам, ей хотелось постичь что-то настоящее, что-то созвучное ей, и этим оказалась русская народная песня.

«Духов день» проводится в честь Сошествия Святого Духа на территории Духосошественского храма и сочетает праздничные богослужения с народными традициями празднования.

Программа события очень насыщенна. В течение двух дней пройдут открытые беседы для горожан со священством, лекции, концерт ансамбля духовной музыки «Хронос», мастер-классы по изготовлению кукол и национальных костюмов, ярмарка «Сорочка», где будут представлены современные и традиционные ремесла. Гости мероприятия также смогут насладиться общей трапезой и народными играми. Для детей будет работать детская площадка.

Кроме Тины Кузнецовой на сцене выступят группа «Добраночь», Сергей Старостин и проект «Этносфера», «Медвежий Угол», «Духов День».