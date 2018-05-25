Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Городская Дума Екатеринбурга на внеочередном заседании приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра, передает РИА Новости.

Из 33 депутатов за отставку проголосовали 25, а шесть выступили против. Сам Ройзман на заседании отсутствовал.

Кроме того, Дума внесла в Устав Екатеринбурга изменения, касающиеся отмены прямых выборов мэра.

О своей отставке из-за нежелания вносить поправки в устав города, связанные с отменой прямых выборов его главы, Евгений Ройзман заявил 22 мая. До осени и. о. мэра будет заместитель Председателя городской Думы Виктор Тестов.