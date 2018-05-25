В мечетях Набережных Челнов прошли ифтары на полторы тысячи человек

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В мечетях Набережных Челнов прошли ифтары на 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ежедневно в мечетях Автограда «Ихлас», «Тауба», «Утыз Имяни» проводятся ифтары, а в «Ак мечети», «Таубе», «Сююмбике» совершается хатм Корана ( хатм – это прочтение всего священного Корана целиком – прим. Т.и).

Вчера в Челнах прошел и общегородской ифтар, собравший свыше 200 человек. В нем принял участие и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Председатель ДУМ РТ обратился к челнинцам с проповедью о достоинствах месяца Рамазан и призвал к совершению благодеяний и богослужений. Камиль хазрат поблагодарил мухтасибат города за организацию ифтара и пожелал участникам меджлиса благоденствия и процветания.