Телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях российского ЗРК С-500‍

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Россия провела успешное испытание нового зенитного ракетного комплекса С-500. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на разведывательные источники, пишет «Коммерсантъ».

Выпущенная комплексом ракета поразила цель на расстоянии 299 миль, или около 481 км. Это на 50 миль (80 км) превышает когда-либо достигнутые ранее результаты других ЗРК.

Разрабатываемый концерном ВКО «Алмаз-Антей» ЗРК С-500 предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, гиперзвуковыми крылатыми ракетами, низкоорбитальными спутниками. Комплекс должен уметь на определенных участках траектории перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Также он может быть применен против самолетов и беспилотников.