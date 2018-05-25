Когогин: КАМАЗ испытывает трудности с экспортом из-за санкций

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» испытывает проблемы с наращиванием экспорта из-за западных санкций. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме.
«Да, у нас появились проблемы с финансовыми операциями за рубежом», – сообщил Когогин, отвечая на соответствующий вопрос.
Хотя КАМАЗ не находится в санкционном списке, на сегодняшний день проведение финансовых операций зарубежными банками значительно осложнено. Проходят массовые проверки платежей, которые отнимают очень много времени, отметил гендиректор автоконцерна.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, компания намерена сохранить объемы экспортных продаж, подчеркнул Когогин.
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