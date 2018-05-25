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Экономика и финансы

Дерипаска оставил совет директоров «Русала»

25 мая 2018, 08:34

Отказ бизнесмена от контроля над компанией может спасти ее от санкций США.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Российский бизнесмен Олег Дерипаска вышел из состава совета директоров компании UC Rusal, чтобы вывести ее из-под санкций Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании, размещенный на Гонконгской бирже.

В сообщении отмечается, что бывший ранее неисполнительным директором Дерипаска не имеет разногласий с советом директоров и иных причин для отставки, помимо американских ограничительных мер.

Накануне «Русал» сообщил об отставке генерального директора Александры Бурико. Исполняющим обязанности гендиректора стал Евгений Никитин. Также с 28 июня из совета директоров выйдут семь его членов, ранее номинированных компанией En+, которую контролирует Дерипаска.

Еще 18 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров En+. Министерство финансов США разъяснило, что утрата контроля над компаниями со стороны предпринимателя может привести к снятию с них санкций. 


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