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Прокуратура Татарстана начала проверку «Вечерней Казани» по заявлению Сидякина

25 мая 2018, 08:51

Депутат Госдумы ФС РФ Александр Сидякин обратился к Илдусу Нафикову с просьбой отреагировать на публикацию статьи.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана начала проверку «Вечерней Казани» по заявлению Сидякина, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Законом на подобные проверки предусмотрено 30 дней. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Госдумы ФС РФ Александр Сидякин обратился к прокурору РТ Илдусу Нафикову с просьбой дать оценку соблюдения средством массовой информации положений действующего законодательства после публикации скандальной статьи. По мнению депутата, в материале используются фразы, применяемые в иносказательной и саркастичной форме, отсылающей к признакам расовой принадлежности.

 


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