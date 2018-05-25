КАМАЗ рассчитывает в 2018 году увеличить продажи в России до 40 тысяч машин

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» планирует увеличить продажи автомобилей в России в 2018 году до 40 тыс. штук. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас есть уверенность, что рынок продолжит свой рост. Планируем добавить в показателях продаж 1-2 тыс. на внутреннем рынке. В этом году рассчитываем довести этот сегмент до 40 тыс. штук», – отметил Когогин.

По словам гендиректора автоконцерна, за четыре месяца продажи на внутреннем рынке выросли на 15 процентов.

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