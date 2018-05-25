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Экономика и финансы

КАМАЗ рассчитывает в 2018 году увеличить продажи в России до 40 тысяч машин

25 мая 2018, 08:24 , Фото: Ильнар Тухбатов

КАМАЗ рассчитывает в 2018 году увеличить продажи в России до 40 тысяч машин Российский автоконцерн намерен нарастить объемы продаж примерно на 2 тысячи автомобилей.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» планирует увеличить продажи автомобилей в России в 2018 году до 40 тыс. штук. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас есть уверенность, что рынок продолжит свой рост. Планируем добавить в показателях продаж 1-2 тыс. на внутреннем рынке. В этом году рассчитываем довести этот сегмент до 40 тыс. штук», – отметил Когогин.

По словам гендиректора автоконцерна, за четыре месяца продажи на внутреннем рынке выросли на 15 процентов.

Полный текст интервью Сергея Когогина на Петербургском международном экономическом форуме читайте на сайте sntat.ru.


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