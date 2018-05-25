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В Канаде при взрыве в ресторане пострадали 15 человек

25 мая 2018, 08:01

Полиция пока ничего не сообщает о причинах взрыва.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В расположенном в канадской провинции Онтарио городе Миссиссога произошел взрыв в ресторане индийской кухни. Пострадали 15 человек, передает CBC News.

По информации врачей, трое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Полиция пока ничего не сообщает о причинах взрыва. Территория у ресторана до утра закрыта для проведения следственных действий. 


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