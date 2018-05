В Канаде при взрыве в ресторане пострадали 15 человек

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В расположенном в канадской провинции Онтарио городе Миссиссога произошел взрыв в ресторане индийской кухни. Пострадали 15 человек, передает CBC News.

По информации врачей, трое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Полиция пока ничего не сообщает о причинах взрыва. Территория у ресторана до утра закрыта для проведения следственных действий.

Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88