СМИ: Путин принял решение по налоговому маневру в нефтяной отрасли

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин после более чем двухлетних споров нефтяных компаний и Министерства финансов в конце апреля принял решение о завершении нефтегазового налогового маневра. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четыре информированных источника.

Реализация налогового маневра, предполагающего повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижение экспортных пошлин, началась еще в 2015 году. Однако против него выступали нефтяные компании, Министерство энергетики и бывший тогда вице-премьером Аркадий Дворкович.

Теперь же Минфин настоял на завершении налогового маневра, сославшись на необходимость найти средства для воплощения в жизнь нового майского указа Президента. Сделать это предлагается за шесть лет, каждый год снижая экспортную пошлину на 5 процентов и соразмерно повышая НДПИ. Это может принести бюджету от 1 трлн до 1,6 трлн рублей.

Представители бизнеса говорят о негативных эффектах маневра, который уже сказывается на марже нефтепереработки. В качестве компенсации Минфин готов ввести отрицательные акцизы на нефть и понизить акцизы на нефтепродукты на два-три рубля. Для НПЗ, завершивших строительство установок глубокой переработки нефти, могут применить повышающие коэффициенты к базовой ставке отрицательного акциза.

Впрочем, бизнес не понимает, как будет происходить управление такими акцизами, замечает издание.