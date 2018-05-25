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Шаймиев посетил выставку Рината Анимаева в Центре «Эрмитаж-Казань»

25 мая 2018, 07:29 , Фото: tatarstan.ru

Шаймиев посетил выставку Рината Анимаева в Центре «Эрмитаж-Казань» На выставке французского художника татарского происхождения представлено свыше 120 написанных специально для нее картин.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил проходящую в Центре «Эрмитаж-Казань» выставку «Парижская весна» французского художника татарского происхождения Рината Анимаева. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

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Художник сам показал высокому гостю свои произведения, некоторые из которых были созданы уже после открытия выставки. Госсоветник подолгу останавливался у представленных работ, а живописец рассказывал об истории их создания.

Анимаев отметил, что после первой успешной выставки в Казани четыре года назад у него появилась мечта привезти сюда больше своих картин. Это удалось сделать благодаря содействию Президента Татарстана Рустама Минниханова, добавил он.

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Ринат Анимаев окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Работает в таких жанрах, как портрет, исторический портрет, пейзаж, натюрморт, занимается как живописью, так и графикой. С 1989 года живет и работает во Франции.

Выставка «Парижская весна» открылась в Центре «Эрмитаж-Казань» 11 мая этого года. На ней представлено более 120 картин, написанных художником специально для выставки в Казани. Экспозиция будет работать до 31 мая. 


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