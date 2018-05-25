Шаймиев посетил выставку Рината Анимаева в Центре «Эрмитаж-Казань»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев посетил проходящую в Центре «Эрмитаж-Казань» выставку «Парижская весна» французского художника татарского происхождения Рината Анимаева. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Художник сам показал высокому гостю свои произведения, некоторые из которых были созданы уже после открытия выставки. Госсоветник подолгу останавливался у представленных работ, а живописец рассказывал об истории их создания.

Анимаев отметил, что после первой успешной выставки в Казани четыре года назад у него появилась мечта привезти сюда больше своих картин. Это удалось сделать благодаря содействию Президента Татарстана Рустама Минниханова, добавил он.

Ринат Анимаев окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Работает в таких жанрах, как портрет, исторический портрет, пейзаж, натюрморт, занимается как живописью, так и графикой. С 1989 года живет и работает во Франции.

Выставка «Парижская весна» открылась в Центре «Эрмитаж-Казань» 11 мая этого года. На ней представлено более 120 картин, написанных художником специально для выставки в Казани. Экспозиция будет работать до 31 мая.