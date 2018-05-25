Президент РТ в рамках ПМЭФ встретился с представителями Yokogawa, Rockwool и Saint-Gobain

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского экономического форума встретился с представителями компаний Yokogawa, Rockwool и Saint-Gobain, сообщает пресс-служба главы республики.

С президентом и главным исполнительным директором японской компании Yokogawa Electric Corporation Такаши Нишиджимой Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества республики и компании в таких областях, как нефтегазохимия и энергетика, а также организацию работы фирмы с вузами Татарстана.

Затем Минниханов встретился с президентом датской компании Rockwool International Йенсом Биргерссоном. Тот рассказал лидеру республики о строительстве завода по выпуску субстратов для растений в ОЭЗ «Алабуга», которое началось в прошлом году, и пригласил его на церемонию открытия первой линии в октябре этого года.

В беседе Президента РТ с генеральным директором представительства французской компании Saint-Gobain в России Эрваном Дюпуи был затронут реализуемый ею совместно с турецкой компанией «Шишеджам» в ОЭЗ «Алабуга» проект по производству строительного стекла, зеркал и стекол с напылением. Помимо этого завода, носящего название «Тракья Гласс Рус», на встрече шла речь и об иных возможных формах сотрудничества.

Кроме того, Минниханов встретился с генеральным секретарем Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасаном аль-Тавади. Тот заинтересовался опытом республики по проведению масштабных спортивных соревнований, а лидер Татарстана заявил о готовности к сотрудничеству и пригласил представителей Катара посетить Казань в дни чемпионата мира 2018 года.

Позднее Президент РТ присутствовал при подписании соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере между Правительством Татарстана и ООО «Агроторг». Его подписали вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и главный финансовый директор ООО «Агроторг» Светлана Демяшкевич.