Подписано соглашение об открытии в Казани представительства Гагаузии

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании в Казани представительства входящего в Республику Молдова Автономно-территориального образования Гагаузия.
Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Гагаузии Ирина Влах, сообщает пресс-служба главы республики.
Стороны также обратили внимание на позитивную динамику деловых связей между регионами и договорились продолжать системное взаимодействие по всем вопросам, связанным с сотрудничеством.