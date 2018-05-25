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Подписано соглашение об открытии в Казани представительства Гагаузии

25 мая 2018, 06:55 , Фото: tatarstan.ru

Подписано соглашение об открытии в Казани представительства Гагаузии Подписи под соглашением поставили Президент Татарстана и глава Гагаузии.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании в Казани представительства входящего в Республику Молдова Автономно-территориального образования Гагаузия.

Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Гагаузии Ирина Влах, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны также обратили внимание на позитивную динамику деловых связей между регионами и договорились продолжать системное взаимодействие по всем вопросам, связанным с сотрудничеством. 


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