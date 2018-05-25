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Экономика и финансы

Экс-глава РЖД Владимир Якунин: ВСМ Москва — Казань обязательно построят

25 мая 2018, 08:10

Якунин назвал проект строительства высокоскоростной магистрали актуальнейшим.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань обязательно построят. Такое мнение озвучил корреспонденту ИА «Татар-информ» на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 экс-руководитель РЖД Владимир Якунин. 

«Я сейчас не нахожусь в проекте, поэтому мне трудно говорить о его перспективе, построят его в этой схеме или нет. Единственное, что могу сказать, и тогда, и сейчас, имею в виду подписание соглашения между Китаем и ЕврАзЭСом, и последнее, которое было подписано в Астане. Я считаю, что это актуальнейший проект», — считает он.


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