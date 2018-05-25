Экс-глава РЖД Владимир Якунин: ВСМ Москва — Казань обязательно построят

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань обязательно построят. Такое мнение озвучил корреспонденту ИА «Татар-информ» на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 экс-руководитель РЖД Владимир Якунин.

«Я сейчас не нахожусь в проекте, поэтому мне трудно говорить о его перспективе, построят его в этой схеме или нет. Единственное, что могу сказать, и тогда, и сейчас, имею в виду подписание соглашения между Китаем и ЕврАзЭСом, и последнее, которое было подписано в Астане. Я считаю, что это актуальнейший проект», — считает он.