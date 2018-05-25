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Культура

В Свияжске состоится музейная ночь

25 мая 2018, 05:20

На Рождественской площади выступят кавер-группа «Хитобои» и театр огня «Дженази».
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 26 мая состоится праздник «Ночь в музее Свияжска!», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

В программе мероприятия, которое пройдет с 16.00 до 23.00, гость острова сможет поучаствовать в хороводных играх, молодецких забавах, мастер-классах, увидеть историческую реконструкцию разных эпох, посетить экскурсии, спектакли, концерты и многое другое.

Программы развернутся на всех культурных площадках Свияжска – на Успенской площади, «Ленивом торжке», во внутреннем дворе Музея истории Свияжска, в выставочном зале Водонапорной башни и других.

Для юных посетителей также подготовлена программа. В центре детского досуга «Сказка» пройдет развлекательная программа «Сказочный остров Свияжск».

На Рождественской площади выступят кавер-группа «Хитобои» и театр огня «Дженази». Ансамбль гусляров «Живая вода» исполнит фрагмент древнерусской летописи, героический эпос, духовные канты и казачьи песни, а также прозвучит гусельная музыка.

 


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