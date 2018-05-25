В Елабуге открылась археологическая выставка

(Елабуга, 25 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Музее истории Елабуги открылась экспозиция «Древности Нижнего Прикамья». Выставка посвящена юбилею открытия первого исследованного памятника ананьинской культуры, ныне памятника федерального значения – Ананьнского могильника, который находится на территории Елабужского района.

В экспозиции представлены уникальные коллекции ананьинской культуры из фондов Музея археологии РТ. Артефакты собраны из разных археологических памятников в хронологических рамках IX – II веков д.н. э. Например, здесь можно увидеть бронзовый кинжал из жертвенного комплекса начала – третьей четверти VIII в. до н.э.

«Он так называемого кабардино-болгарского типа, но название условное и говорит о том, что кинжалы такого типа появились на Кавказе. Но там они чаще всего бывают с бронзовой рукоятью и железным лезвием, а у нас цельное из бронзы. Скорее всего, изготавливалось целиком на нашей территории. Вообще, связи с Кавказом в 8 в. н.э. были очень развитыми и скорее всего, с этим связано что у нас чуть ли не раньше всех на территории современной России появилось железо и производство стали. Первые железные изделия скорее всего, у нас начали изготавливать в 9 в. д. э.», – отмечает исторок- археолог из Казани Андрей Чижевский.



Также на выставке представлены костяные, каменные и металлические орудия труда, оружие, керамика и украшения. Все это принадлежало древним людям. Дополняют экспозицию отчеты, полевые дневники, фотографии с раскопок известных ученых Казанской археологической школы из Научного фонда Музея археологии РТ.