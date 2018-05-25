В Казани стартуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). 2 июня в Казани стартуют «Летние прогулки в парке» — бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, которые будут проводиться еженедельно до конца августа, сообщает Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы (RNWA).

Цикл занятий на открытом воздухе станет частью всероссийской кампании «Свобода движения». «Летние прогулки в парке» объединят десять городов России.

«Летние прогулки в парке» будут проходить под руководством профессиональных инструкторов RNWA и при поддержке регионального отделения Союза пенсионеров России по РТ. Палки для скандинавской ходьбы можно будет взять напрокат прямо в парке. На каждом уроке тренеры будут объяснять правильную технику ходьбы и другие нюансы, которые повысят эффективность тренировок. После предварительной подготовки тренер отправится с группой по специальному маршруту, а в конце обязательно проведет заминку.

Тренировки по скандинавской ходьбе стартовали в прошлом летнем сезоне в столице Татарстана. Этим летом у казанцев также есть шанс присоединиться к 4 млн россиян, уже открывшим для себя этот эффективный фитнес.

В Казани цикл занятий объединит сразу несколько парков. Тренировки будут проходить по субботам со 2 июня в 9.00. 2 июня в парке «Крылья Советов», 9 июня все желающие смогут прийти в парк «Сосновая роща» рядом с ДК Химиков, 16 июня – в парк Урицкого, 23 июня – в парк Горького.