Резидент ОЭЗ «Алабуга» примет комплекс мер по очистке выбросов на атмосферный воздух

(Елабуга, 25 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге состоялось подписание соглашения между Министерством экологии и природных ресурсов РТ, руководством Елабужского муниципального района и ООО «Сария Био Индастрис». Трехстороннее соглашение подписали министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Щадриков, глава Елабужского района Геннадий Емельнов и директор «Сария Био Индастрис» Валерий Спирягин.

Это по-настоящему знаковое событие для жителей Елабуги. Дело в том, что уже несколько лет жители города жалуются на неприятный запах в городе, который возникает в результате производства на заводе «Сария Био Индастрис». Согласно договору, разработанному при непосредственном участии Министерства экологии и природных ресурсов РТ, создан план мероприятий по глубокой очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предполагается изготовление комплекса очистных сооружений и оборудования для конденсирования выпара.

Все мероприятия должны быть реализованы до 2021 года. Александр Шадриков осмотрел выставку экологического просвещения, также посетили ОЭЗ «Алабуга».

