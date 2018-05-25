В ИА «Татар-информ» расскажут о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 25 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная программам мероприятий Национального музея РТ и Государственного музея изобразительных искусств РТ в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В мероприятии примут участие генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова и директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.