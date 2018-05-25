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Наука и образование

Казанский школьник изобрел «ультразвуковой глаз» для слепых и слабовидящих

25 мая 2018, 01:15

Прибор крепится на голове наподобие налобного фонарика и посылает ультразвуковой импульс в том направлении, куда обращено лицо человека.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Девятиклассник казанской школы № 139 Дмитрий Галимуллин, который занимается в радиокружке при кафедре радиофизики Института физики КФУ, создал «ультразвуковой глаз», сообщает пресс-служба КФУ.

Прибор крепится на голове наподобие налобного фонарика и посылает ультразвуковой импульс в том направлении, куда обращено лицо человека, таким образом помогая слепым и слабовидящим ориентироваться в пространстве, сообщая о препятствиях. Устройство работает в радиусе двух метров. Чем препятствие ближе, тем сильнее прибор вибрирует.

Дмитрий Галимуллин рассказал, что подобных устройств в мире пока нет. Существуют ультразвуковые трости и фонари для незрячих людей, но они не обнаруживают препятствия, находящиеся на уровне груди и головы человека, так как датчики расположены достаточно низко.

У изобретения Дмитрия таких ограничений нет. Наклоняя и поворачивая голову, человек может полностью обследовать окружающее пространство. Кроме того, устройство будет стоить намного дешевле ультразвуковых трости и фонаря. Также поверх «ультразвукового глаза» можно надеть легкую кепку и или шапку, и это не скажется на его работе.

 


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