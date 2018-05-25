Археологи России посетили Ананьинский могиль в Елабужском районе

(Елабуга, 25 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге ученые, археологи и историки с разных городов России и Финляндии делятся мнением и выступают докладами на тему «Древности Нижнего Прикамья». Форум посвятили 160-летию открытия Ананьинского могильника.

Накануе участники круглого стола посетили памятные места Елабуги , а также саму Ананьинскую дюну и Луговской археологический комплекс, который является важнейшим историческим памятником. Его обнаружили в 1868 году в окрестностях Елабуги. Это случилось случайно, после весенних разливов на этой территории стали обнаруживать человеческие останки и разные предметы древности. Ананьинский могильник ученые продолжают изучать и сегодня.

«Ананьинский могильник – это классика Уральской, Поволжской и Прикамской археологии. Открытие этого памятника положило начало изучению интереснейшей и очень важнейшей Ананьинский культуры и общности. В целом, Ананьинский могильник для любого археолога – это все равно что хрестоматия»,– делится историк- археолог из Уфы Владимир Иванов.

В работе форума принимают участие двое ученых из Хельсинки. Кристиан Карпелан и Пирье Уйно археологией увлечены всю жизнь. В Елабугу приезжают также не в первый раз. «Ананьинский могильник – это очень интересный памятник. Финские археологи в ХIХ и ХХ вв. уже принимали участие в раскопках этой территории. В целом, он имеет огромное значение для истории археологии», – говорит историк – археолог из Финляндии Пирье Уйно.

В ходе посещения Ананьинского могильника некоторые участники предложили возобновить работы по раскопке этой территории, но большинство ученых все-таки не поддерживают это решение, отмечая, что памятник не нужно трогать, важно его сохранить для потомков, ведь Ананьинский могильник – своего рода место для поклонения для археологов со всего мира.

Форум продолжится еще два дня. Сегодня в Елабужском институте КФУ участники собрались за круглым столом для обмена мнениями.



