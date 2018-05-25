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Айрат Хайруллин: Законопроект о добровольном изучении родных языков вызовет особый резонанс в РТ

25 мая 2018, 08:12 , Фото: prav.tatarstan.ru

Айрат Хайруллин: Законопроект о добровольном изучении родных языков вызовет особый резонанс в РТ Законопроект о добровольном изучении национальных языков нарушает Конституцию Татарстана, уверен депутат Госдумы РФ.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Законопроект о добровольном изучении родных языков вызовет резонанс в национальных субъектах Российской Федерации, особенно в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» заявил депутат Государственной Думы ФС РФ от РТ Айрат Хайруллин.

Парламентарий не поддерживает эту инициативу. Он уверен, что документ нарушает Конституцию Татарстана, где четко определена роль татарского языка как второго государственного.

«Наша страна является федеративным государством, в том числе в силу того, что имеет в своем составе национальные республики. К сожалению, у данного законопроекта высокие перспективы на принятие. И сегодня очень важно попытаться его доработать с учетом федеративных особенностей нашего государства и роли татарского языка, который является, между прочим, вторым национальным в РФ и вторым государственным в РТ по Конституции республики», – сказал депутат.

«Уверен, что очень многие татары посчитают себя ущемленными в своем праве на обучение детей в школах родному языку», – подытожил собеседник агентства.


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