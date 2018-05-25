В 2018 году в Татарстане из «тени» вывели более 16 тысяч работников

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). С начала 2018 года в Татарстане из «тени» было выведено 16 тыс. 275 работников – работодатели с ними заключили трудовые договоры, производятся необходимые отчисления. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, основными формами нелегальной работы являются выплата заработной платы в «конвертах» и использование труда работников без заключения каких-либо договоров.

Глава Минтруда республики сообщила, что наиболее «популярными» сферами деятельности на «сером рынке» являются строительство (17 процентов), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (17 процентов), транспортировка и хранение (16 процентов).

Более половины участников нерегистрируемого рынка труда Татарстана (225,8 тыс. человек) осуществляют деятельность на индивидуальной основе. 35,8 процента (146,2 тыс. человек) трудятся в качестве наемных рабочих на частных предприятиях, у индивидуальных предпринимателей. На предприятиях и организациях со статусом юридического лица неформально заняты 6,3 процента (25,8 тыс. человек). 2,7 процента (10,9 тыс. человек) являются индивидуальными предпринимателями.

Зарипова отметила, что в Республике Татарстан на территории каждого муниципального образования ведется целенаправленная работа по сокращению неформального рынка труда.

«Работникам всегда нужно помнить, что легализация трудовых отношений – это основа защиты его трудовых прав», – подчеркнула она.

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