Глава Минтруда РТ назвала самые травмоопасные сферы деятельности

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова назвала самые травмоопасные сферы деятельности. Глава Минтруда дала эксклюзивное интервью ИА «Татар-информ», где рассказала о безопасных условиях труда, причинах производственного травматизма, мерах реагирования за нарушения требований по охране труда.
По итогам четырех месяцев 2018 года самыми травмоопасными сферами деятельности в республике продолжают оставаться обрабатывающие производства (29,5 процента травм), строительство (17,6 процента), добыча полезных ископаемых и транспортная сфера (15,7 процента).
Эльмира Зарипова сообщила, что несчастные случаи произошли в результате транспортных происшествий – 31,4 процента; падения, обрушения, обвалов предметов – 5,9 процента; воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин – 21,6 процента; падения с высоты пострадавшего – 25,5 процента.
«Анализ причин несчастных случаев показывает, что участились случаи возгорания кабины машин во время стоянки из-за использования водителями для подогрева пищи газовых конфорок», – подчеркнула министр.
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