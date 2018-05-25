Эльмира Зарипова: За последний год в РТ удалось снизить уровень производственного травматизма

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). За последний год в Татарстане удалось снизить уровень производственного травматизма. Вообще, среди регионов Приволжского федерального округа в РТ меньше всего случаев производственных травм – 0,6 в расчете на одну тысячу работающих, таким образом Татарстан занимает второе место. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она отметила, что благодаря системной работе за последний год удалось снизить уровень производственного травматизма: на предприятиях по добыче полезных ископаемых и оптово-розничной торговли – на 50 процентов, в агропромышленном комплексе – на 28,5 процента, в учреждениях здравоохранения – на 20 процентов.

По словам министра, традиционно строительство является одним из травмоопасных видов деятельности, где уровень смертельного травматизма составляет 0,195 на одну тысячу работающих, что в 4,7 раза превышает среднереспубликанский уровень.

Министр проинформировала о том, что за четыре месяца 2018 года в Республике Татарстан зарегистрирован 51 несчастный случай, в том числе 12 случаев со смертельным исходом и 39 – с тяжелыми последствиями. По ее словам, на сегодняшний день связь полученных травм с производством установлена в отношении 19 случаев, в том числе трех несчастных случаев со смертельным исходом.

За 2017 год в республике количество пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности уменьшилось с 474 до 406 человек. Эта цифра на 14,3 процента ниже уровня 2016 года.

Количество погибших на производствах в 2017 году составило 30 человек, а уровень травматизма со смертельным исходом снизился на 6 процентов.

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