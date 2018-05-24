На стене челнинского института КФУ установили мемориальную доску краеведу Владимиру Ермакову

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На стене Набережночелнинского института КФУ установили мемориальную доску в честь историка-краеведа Владимира Ермакова, чья жизнь оборвалась в 2015 году. Сердце известного челнинского историка остановилось на 57-м году его жизни.

Владимир Ермаков родом из Кировской области. С 1981 года он работал в КамПИ. После объединения вузов продолжил преподавательскую деятельность в Набережночелнинском институте КФУ. Доктор исторических наук внес большой вклад в челнинское краеведение.

Его перу принадлежит книга-исследование «История Набережных Челнов и региона Восточного Закамья». Челнинцам хорошо также известна книга Владимира Ермакова «Вехи Челнинской истории». Именно Владимир Васильевич стал вдохновителем и главным историческим консультантом проекта «Челны 1626», запущенного в ноябре 2014 года.

На церемонии установления мемориальной доски присутствовали директор Набережночелнинского института Махмут Ганиев, поэт Николай Алешков, научный сотрудник Историко-краеведческого музея города Билал Канеев, семья, друзья и коллеги профессора.

«Так случилось, что он ушел из жизни, а мечта издать книгу о Набережных Челнах советского периода так и не сбылась. Нам необходимо приложить все усилия, чтобы его мечта стала явью», — заявил председатель историко-краеведческого клуба Анатолий Рябов.