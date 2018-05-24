В Апатитах похоронили Дарью Старикову

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Дарью Старикову похоронили в Апатитах, сообщает РИА Новости.

В 2017 году женщина пожаловалась Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на недоступность медицинских услуг в родном городе. В понедельник, 21 мая, она умерла от рака в московском НИИ онкологии им. Герцена.

«Дашу в последний путь проводили, прощались с 11 утра, было около 50 человек — самые близкие, родственники, друзья, некоторые апатитчане. Все прошло по-человечески», — сказал глава администрации Апатитов Николай Бова. Дочери Стариковой на похоронах не было.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав РФ заявило, что врачи сделали все для спасения онкобольной из Апатитов.