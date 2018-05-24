Жители Челнов и Тукаевского района выступают против строительства новых свинарников в Сосновом Бору

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жители Набережных Челнов и Тукаевского района создали петицию против строительства свинарников в поселке Сосновый Бор.

«ООО „Камский бекон“ заявило о намерении построить четыре свинарника-откормочника на 3024 головы рядом с Набережными Челнами, — говорится в петиции. — Мы, жители Челнов и Тукаевского района, против строительства комплекса рядом с нашими домами».

По словам организаторов протеста, в первую очередь их возмущает тот факт, что перед строительством не был проведен опрос населения. При этом авторы петиции ссылаются на 42-ю статью Конституции РФ, гарантирующую каждому гражданину право на благоприятную окружающую среду.

Организаторы протеста заявляют, что тяжелые запахи распространяются на многие километры. И в жаркую погоду в расположенных рядом населенных пунктах, в прямом смысле слова, нечем дышать.

«Свиной навоз вымывается из почвы в близлежащие водоемы и даже попадает в грунтовые воды, нанося непоправимый вред окружающей среде», — утверждают протестанты. Они также обращают внимание на то, что 70 процентов жителей Тукаевского района являются мусульманами. И строительство свинарников возле мусульманских кладбищ, по мнению инициаторов петиции, недопустимо.

Официальной реакции на публичное обращение граждан пока не последовало.