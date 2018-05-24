США привели войска в готовность из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). США привели вооруженные силы в повышенную боевую готовность в связи с отменой встречи Президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Белого дома.

«Я говорил с генералом Мэттисом и комитетом начальников штабов. И наши вооруженные силы, которые сильнее всех в мире, которые были недавно усилены, как вы все знаете, готовы в случае необходимости», — сказал американский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном.