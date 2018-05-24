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Политика

США привели войска в готовность из-за отмены встречи Трампа и Ким Чен Ына

24 мая 2018, 23:44

Дональд Трамп заявил, что американские войска готовы на случай необходимости.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). США привели вооруженные силы в повышенную боевую готовность в связи с отменой встречи Президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Белого дома.

«Я говорил с генералом Мэттисом и комитетом начальников штабов. И наши вооруженные силы, которые сильнее всех в мире, которые были недавно усилены, как вы все знаете, готовы в случае необходимости», — сказал американский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном.


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