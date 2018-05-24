МИД РФ прокомментировал обвинения в причастности России к крушению малазийского Boeing

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел России заявило, что обвинения международной Совместной следственной группы (ССГ) в причастности РФ к катастрофе малазийского Boeng на востоке Украины в 2014 году голословны и вызывают сожаление. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества», — отметили в МИД.

Кроме того, там обратили внимание, что доказательств причастности России к крушению самолета представлено не было, за исключением видеоролика от агентства «Бэллингкэт», блогеры которого «ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера».

Boeing 777 рейса МН17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров.