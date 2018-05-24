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Культура, Духовная жизнь

В РТ пройдет фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»

24 мая 2018, 21:26

В фестивале примут участие звонари РФ, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 2 и 3 июня в поселке Алексеевское состоится XVI Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны-2018», сообщает АО «Татмедиа».

Фестиваль посвящен 100-летию памяти святых царственных страстотерпцев, десятилетию освящения Престола храма Воскресения Христова.

В фестивале примут участие звонари России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров. Прозвучат казачьи, народные и духовные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и школ.

В течение двух дней фестиваля будут работать мастер-классы и детская площадка, проект «Казачья слобода» с участием военно-исторических клубов, кинофестиваль «Живоносный источник», где будут представлены работы приходских и молодежных студий.

Посетители фестиваля увидят концерт под открытым небом, а также праздничный салют. На гала-концерте выступят авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров.

Среди них – ансамбль гусляров «Живая вода» (Сергиев Посад), Галина Филимонова и ансамбль «Колокола России» (Москва), Анна Сизова (Москва), «Радужные веселинки» (Казань) и многие другие.

 


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