Путин подписал указы о назначениях Рогозина и Шувалова

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса», а также указ о назначении Игоря Шувалова председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Перед тем, как подписать документы, глава государства лично встретился с кандидатами и официально предложил им должности.

На встрече с Рогозиным Путин напомнил ему об идеях по укреплению и развитию «Роскосмоса», которые продвигал бывший вице-премьер.

Рогозин пообещал, что сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие.