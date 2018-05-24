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Путин подписал указы о назначениях Рогозина и Шувалова

24 мая 2018, 20:56

Перед подписанием документов глава государства встретился с кандидатами и официально предложил им должности.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса», а также указ о назначении Игоря Шувалова председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Перед тем, как подписать документы, глава государства лично встретился с кандидатами и официально предложил им должности. 

На встрече с Рогозиным Путин напомнил ему об идеях по укреплению и развитию «Роскосмоса», которые продвигал бывший вице-премьер. 

Рогозин пообещал, что сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие.


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