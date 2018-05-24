Татарстан и X5 Retail Group будут развивать сотрудничество на базе Университета Иннополис

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума было подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и компанией X5 Retail Group. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Свои подписи под документом поставили вице-премьер РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич. В церемонии подписания участвовал Президент РТ Рустам Минниханов.

Стороны планируют развивать инновационную и социально-экономическую инфраструктуру РТ в сфере розничной торговли, усиливать импортозамещение и развитие российских информационных технологий.

Согласно соглашению, X5 Retail Group и Университет Иннополис будут вместе работать над научно-исследовательскими проектами, в том числе, по пилотному проекту магазина будущего.

Также стороны будут разрабатывать инновационные продукты для автоматизации и роботизации процессов в розничной торговле, испытывать современные технологии и услуги, которые были созданы в новом центре ИТ-компетенций на базе Иннополиса.

Планируется создавать образовательные программы для студентов и трудоустраивать лучших ИТ-специалистов в X5, организовывать ИТ-олимпиады для школьников, для чего X5 Retail Group получит статус партнера ОЭЗ «Иннополис».