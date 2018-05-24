Минниханов выступил на сессии, посвященной инвестиционным возможностям в ЕАЭС

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Создание Евразийского экономического союза — это важнейший шаг руководства наших государств, заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на одной из сессий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На сессии обсуждали тему «Инвестиционные возможности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): приватизация государственных активов в Республике Казахстан».

Такое объединение, как ЕАЭС, создает условия для эффективного развития экономик стран-участниц, позволяет выйти на новый уровень взаимодействия, отметил Рустам Минниханов.

Он также отметил особую роль Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии ЕАЭС.

Татарстан и Казахстан связывает давнее взаимодействие в рамках российско-казахстанских отношений, сказал лидер РТ. «Мы регулярно обмениваемся положительным опытом по самым разным направлениям. В Астане действует полномочное представительство Республики Татарстан. В Казани в свою очередь активно работает генеральное консульство Казахстана», — сказал Минниханов.

Также создана совместная татарстано-казахстанская рабочая группа, Казань и Астана являются городами-побратимами, РТ регулярно участвует в Форуме межрегионального сотрудничества «Россия — Казахстан», напомнил глава республики.

Он рассказал, что в июле собирается посетить Казахстан для участия во Всемирном исламском экономическом форуме и открытии Международного финансового центра Астаны.

Сегодня в Казахстане работают многие татарстанские компании: «Татнефть», «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод, большие совместные проекты у республик в агропромышленном комплексе, заметил Президент Татарстана.