Минниханов принял участие в сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: Локомотивы роста»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в рамках ПМЭФ-2018 Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в панельной сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: Локомотивы роста». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На сессии обсуждалась тема совершенствования механизма поддержки инвесторов специнвестконтракта СПИК 2.0.

Во время своего выступления Рустам Минниханов отметил, что работу над СПИК 2.0 нужно продолжить и принять документ в ближайшее время. «Мы уже давно обсуждаем 2.0 в различных конфигурациях. Но на каком-то этапе работа остановилась. Президент России поставил задачу увеличить валовый региональный продукт. За счет чего мы этого добьемся, если не будет инвестиций? По СПИК 2.0 мы представили уже 10 реальных проектов», — заявил Минниханов.

По его словам, всем обывателям кажется, что предприниматели стоят в очереди со своими проектами, но это не так. «С каждым нужно встречаться, говорить, объяснять. Представьте, компания идет на проект с 1-2 млрд долларов. Для инвестора это огромный риск. Если что-то вдруг случится — он банкрот», — сказал Президент РТ.

Мы должны дать гарантии, что с ним ничего не случится, никакие изменения в налоговое законодательство мы не внесем, добавил он.

«Да, мы уговариваем инвестора взять этот проект, но у них не получается финансовая картина. Ведь ни федеральный бюджет, ни бюджет субъекта ничего не теряет. Появляются новые рабочие места, новая налоговая база. Почему мы этого боимся? Никто никого обманывать не собирается. Инвестор вложил деньги, берет все риски на себя», — заключил Минниханов.