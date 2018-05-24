СМИ: F-22 уступил российским самолетам

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Американский истребитель F-22 лишился преимуществ над российскими самолетами из-за его использования в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Military Watch.

Небо над Ираком и Сирией — настоящая кладезь информации о том, как мы действуем во время операций, заявила генерал-лейтенант американских ВВС Вералинн Джеймисон.

По мнению авторов статьи, эта территория полностью контролируется российскими системами слежения, что лишает истребитель пятого поколения его основного преимущества — системы защиты от радаров.

Россия имела достаточно времени, чтобы собрать данные о том, как самолет используется, и выработать меры противодействия. Чтобы российские военные не смогли ознакомиться со стелс-системами истребителя, их придется либо отключить, либо использовать более старые F-15, а это сделает самолет более уязвимым. Более того, российская сторона сможет использовать американские технологии в производстве своих самолетов, считают в СМИ.