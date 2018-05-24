Глава Минфина РТ: По объему собственных доходов Татарстан занял четвертое место среди субъектов РФ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По объему собственных доходов среди субъектов Российской Федерации Татарстан за 2017 год занял четвертое место. Об этом заявил на 38-м заседании Госсовета РТ министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Бюджет РТ за прошлый год исполнен по доходам в сумме 244,3 млрд рублей, по расходам – 231,1 млрд рублей, с превышением расходов над доходами в объеме более 13 млрд рублей.

За прошедший год в Татарстане мобилизовано доходов в бюджеты всех уровней от таможенных сборов и пошлин, отчислений в социальные фонды в сумме 853 млрд рублей. Налоговых и неналоговых доходов во все уровни бюджета поступило 613,6 млрд рублей, отметил докладчик.

В доходную часть консолидированного бюджета в 2017 году направлено 287,6 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 258 млрд рублей.

«Доходная часть бюджета республики исполнена в объеме 244,3 млрд рублей, в том числе мобилизовано налоговых и неналоговых доходов – 213,8 млрд рублей. Налог на прибыль поступил в сумме 82,2 млрд рублей. 52 процента прироста этого налога обеспечила компания “Татнефть”», – заметил Гайзатуллин.

Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана поступил в сумме 69,4 млрд рублей, в бюджет республики – 47,7 млрд рублей. Налоги на имущество в бюджет республики поступили в объеме 27,3 млрд рублей. Они включают в себя налог на имущество организаций в объеме 22,5 млрд рублей и транспортный налог – 4,8 млрд рублей, констатировал глава Минфина.

Он добавил, что поступление акцизов в консолидированный бюджет РТ составило 36,1 млрд рублей, в бюджет республики – 35,3 млрд рублей. Налоги на совокупный доход в консолидированном бюджете достигли 9,4 млрд рублей, в бюджете республики – 5 млрд рублей.

По словам министра, неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет РТ в сумме 22,5 млрд рублей, в бюджет РТ – 15,4 млрд рублей. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет республики за прошлый год составила 30,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 26,3 млрд рублей.

Кассовые расходы по консолидированному бюджету РТ за прошлый год достигли 274 млрд рублей, по бюджету РТ – 231 млрд рублей.

«Общий объем расходов по направлению “финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы” в консолидированном бюджете составили 157,7 млрд рублей или 57,6 процента от общего объема расходов, по бюджету республики – 122 млрд рублей. В социальной сфере наиболее объемным по финансированию является раздел “Образование”. На финансирование этой отрасли направлено 44,6 млрд рублей, по консолидированному бюджету – 73,2 млрд рублей», – рассказал докладчик.

Общий объем межбюджетных трансфертов, выделенных местным бюджетам в течение 2017 года, составил 38,7 млрд рублей. «Эти средства носили целевой характер и использованы по назначению», – отметил Гайзатуллин.

Расходы бюджета РТ по разделу «Обслуживание государственного долга» за прошлый год достигли 76,6 млн рублей.

«Казалось бы, надо хлопать в ладоши и радоваться – бюджет исполнен с профицитом. Но никто не лишал права министерства и ведомства четко исполнять бюджетное законодательство и полностью осваивать средства в разрезе программ. Это основное требование. На этот вопрос нужно обратить внимание в этом году. При таком профиците бюджета отложенные вопросы или гарантированные обещания необходимо выполнять. Прошу эти вещи держать на контроле. Жители республики внимательно следят за нашими обещаниями по всем вопросам. В целом благодаря огромной работе бюджет республики исполнен», – заключил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.