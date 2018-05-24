На время ЧМ по футболу в Казань ограничат въезд автобусов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). На время подготовки и проведения в Казани игр чемпионата мира по футболу будет ограничен въезд автобусов на территорию города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Некоторые категории автобусов ограничение не затронет. Речь идет, в частности, о перевозящих пассажиров и багаж по маршрутам спортивных соревнований машинах, имеющих пропуска от оргкомитета «Россия-2018», и о автобусах, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

Кроме того, на территорию Казани смогут заезжать автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» информации о них, если их владельцы направили в данную дирекцию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию Казани.

Министерство внутренних дел по РТ также будет вправе разрешить въезд автобусов на территорию города.

Ограничение будет действовать с 1 июня по 17 июля.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.