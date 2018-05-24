В Казани на время подготовки и проведения ЧМ-2018 ограничат парковку машин

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани на время в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ограничат парковку автомобилей на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Нельзя будет парковаться с обеих сторон улицы Сибгата Хакима на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольская, прилегающего к улице Чистопольская местного проезда на участке от улицы Адоратского до проспекта Хусаина Ямашева и улицы Нигматуллина.

Также под запретом окажется парковка с обеих сторон улицы Чистопольская на участке от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Сибгата Хакима, улицы Гаврилова на участке от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Хусаина Ямашева, улицы Журналистов на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова и проспекта Фатиха Амирхана на участке от моста Миллениум до улицы Чистопольская.

Кроме того, ограничение затронет проезды в районе железнодорожного вокзала «Казань-1» и транспортно-пересадочного узла «Казань-2».

Парковка на указанных выше участках будет запрещена с 1 июня по 7 июля.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.