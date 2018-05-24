На время игр ЧМ-2018 движение по части дорог Казани станет односторонним

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В дни проведения в Казани матчей чемпионата мира по футболу на некоторых городских дорогах будет введено одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Соответствующая мера коснется улицы Адоратского на участке от улицы Четаева до улицы Чистопольская при движении от улицы Четаева, улицы Журналистов на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова при движении от улицы Академика Арбузова и улицы Нигматуллина на участке от улицы Чистопольская до улицы Сибгата Хакима при движении от улицы Чистопольская.

Также в эти дни под запретом окажутся левый поворот с улицы Журналистов на улицу Халитова при движении со стороны улицы Академика Арбузова, правый и левый повороты на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева при движении по улице Адоратского со стороны улицы Четаева.

Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00 16 июня, с 17.00 20 июня до 1.00 21 июня, с 17.00 24 июня до 1.00 25 июня, с 13.00 до 21.00 27 июня, с 13.00 до 21.00 30 июня и с 17.00 6 июля до 1.00 7 июля.

Также с 10 июня по 7 июля будет организовано двустороннее движение на участке кольцевой автодороги вокруг стадиона Kazan-Arena от улицы Чистопольская до КПП № 1 стадиона.

С 1 июня по 10 июля будет ограничен до 40 км/ч скоростной режим в местах расположения мобильных постов на въездах в Казань.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.