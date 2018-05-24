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Депутаты РТ оформили 117 подписок при проведении акции #ПодариПодписку

24 мая 2018, 18:42 , Фото: Рамиль Гали

Депутаты РТ оформили 117 подписок при проведении акции #ПодариПодписку Больше всего подписок оформили депутаты Вадим Махеев, Сергей Рачков и Шакир Ягудин.
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов стал участником акции «Подари подписку»
Главный дирижер джаз-оркестра РТ признался в любви журналу «Казань»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Госсовете Татарстана прошли мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку. Депутаты и приглашенные гости оформили 117 подписок на различные республиканские издания.

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Акцию поддержали депутаты Леонид Якунин, Сергей Рачков, Разия Садыкова, Светлана Захарова, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Александр Груничев и другие. Больше всего подписок оформили депутаты Вадим Махеев, Сергей Рачков и традиционно Шакир Ягудин.

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Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин оформил подписку сразу на три издания для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов — газету «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и журнал «Сююмбике».

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В проекте могут принять участие все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Акцию, которая проходит не первый год, всегда поддерживают видные государственные, общественные и культурные деятели.  


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