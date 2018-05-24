Депутаты РТ оформили 117 подписок при проведении акции #ПодариПодписку

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Госсовете Татарстана прошли мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку. Депутаты и приглашенные гости оформили 117 подписок на различные республиканские издания.

Акцию поддержали депутаты Леонид Якунин, Сергей Рачков, Разия Садыкова, Светлана Захарова, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Александр Груничев и другие. Больше всего подписок оформили депутаты Вадим Махеев, Сергей Рачков и традиционно Шакир Ягудин.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин оформил подписку сразу на три издания для Бавлинского дома-интерната для престарелых и инвалидов — газету «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и журнал «Сююмбике».

В проекте могут принять участие все желающие, оформив подписку в подарок на любое из изданий АО «Татмедиа». Акцию, которая проходит не первый год, всегда поддерживают видные государственные, общественные и культурные деятели.