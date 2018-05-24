Минобр России приостановил деятельность диссовета КФУ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РФ приостановило деятельность двух диссертационных советов при Казанском федеральном университете по научным специальностям «Общая психология, психология личности, история психологии» и «Психология развития, акмеология».
Соответствующий приказ опубликован на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
«Совет в любом случае восстановит свою работу, проблем нет. Основная проблема, которая возникла, связана с неполным соблюдением процедуры отзыва научной работы, которая была проведена советом», — пояснили в пресс-службе КФУ.