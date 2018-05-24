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Наука и образование

Минобр России приостановил деятельность диссовета КФУ

24 мая 2018, 18:30

Основная проблема, которая возникла, связана с неполным соблюдением процедуры отзыва научной работы.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РФ приостановило деятельность двух диссертационных советов при Казанском федеральном университете по научным специальностям «Общая психология, психология личности, история психологии» и «Психология развития, акмеология».

Соответствующий приказ опубликован на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

«Совет в любом случае восстановит свою работу, проблем нет. Основная проблема, которая возникла, связана с неполным соблюдением процедуры отзыва научной работы, которая была проведена советом», — пояснили в пресс-службе КФУ.


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