Никифоров видит свое будущее только в технологической сфере

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров видит свою дальнейшую карьеру только в технологической сфере. Об этом он сообщил корреспоненту ИА «Татар-информ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Никифоров отметил, что прорабатывает различные варианты своего дальнейшего трудоустройства, однако где конкретно планирует работать, не озвучил. «Сфера моей деятельности, как и прежде, останется технологической. В этом будущее наше страны, экономический рост и качество жизни», — подчеркнул экс-глава Минкомсвязи.

Кроме того, Никифоров рассказал о своих главных достижениях на посту главы министерства, комментируя материал ИА «Татар-информ» «Семь мегапроектов министра Никифорова: Иннополис, цифровое неравенство, 5G, 112 и миллионы пользователей портала госуслуг».

Так, в числе выдающихся достижений экс-министр назвал устранение цифрового неравенства. С 2012 по 2018 год 2 млн человек в малых населенных пунктах, где никогда не было связи, получили доступ в Интернет.

«За время работы мы запустили сразу два поколения связи — в стране появилась связь 4G и 5G», — отметил Никифоров.

В числе успехов своей команды Никифоров также назвал портал электронных госуслуг, на котором зарегистрировалось 70 млн человек.

«Опять же почта. В 2012 году было всего 20 млн посылок, и они шли два месяца. Сейчас у нас 300 млн международных посылок, которые в среднем доходят за 10 — 15 дней», — отметил Никифоров.

Кроме того, экс-министр отметил, что к 2018 году более 65 процентов россиян предпочитает отечественное программное обеспечение, хотя в 2012 году российскими продуктами пользовались только 20 процентов граждан.

Также команде Никифорова удалось внедрить цифровое телевидение в малые населенные пункты. Если раньше в деревнях можно было посмотреть только два телеканала, сейчас их уже 20.