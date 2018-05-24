Олег Кузьмин: «Все, что хотел, я сказал болельщикам на поле»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Бывший защитник казанского «Рубина», покинувший клуб, обратился к болельщикам команды и подчеркнул, что все сказал им на футбольном поле. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Контракт «Рубина» с Кузьминым не будет продлен, игрок покинул команду. «Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь (в Казани), поэтому решение было трудным. Спасибо „Рубину“, сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле», — заявил Кузьмин.