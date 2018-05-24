Президент РТ провел на полях ПМЭФ встречи с представителями MasterCard, IBM и Air Liquide

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел на полях Петербургского международного экономического форума встречи с представителями SUEZ, MasterCard, IBM и Air Liquide. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

С генеральным директором компании SUEZ Жан-Луи Шоссадом Президент РТ обсудил различные варианты развития сотрудничества в области эксплуатации и обслуживания очистных сооружений. SUEZ является мировым лидером в сфере услуг для муниципалитетов и предприятий по обращению с промышленными (включая опасные) и коммунальными отходами, управления водоснабжением и водоочисткой.

В беседе с членом правления, старшим вице-президентом компании MasterCard Тимоти Мерфи Рустам Минниханов затронул результаты реализации пилотного проекта «Карта жителя Республики Татарстан» в Зеленодольске. Сейчас карту можно использовать для реализации 23 цифровых сервисов, гражданам выдана половина от планового числа карт – 37,4 тыс. Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области использования больших данных и стимулирования электронной торговли.

На встрече с руководством корпорации IBM шла речь о перспективах дальнейшего взаимодействия республики и компании в сфере электронного здравоохранения, развития контактов в области науки и образования, использования опыта и технологий IBM в цифровом развитии РТ.

В разговоре же с президентом и главным исполнительным директором Air Liquide Бенуа Потье была затронута текущая деятельность компании в Татарстане. Air Liquide специализируется на производстве технических и медицинских газов, в Татарстане она имеет свои производства на территории ОЭЗ «Алабуга» и технополиса «Химград». Потье рассказал о дальнейших планах по расширению производства в России и взаимодействию с татарстанскими компаниями.

В завершение встречи в присутствии Президента Татарстана состоялось подписание инвестиционного контракта между ПАО «КАМАЗ» и группой Air Liquide на поставку технических газов сроком на 20 лет.