Президент Академии наук РТ предложил создать движение в защиту языков народов России

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 38-м заседании Госсовета Татарстана президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов предложил создать движение в защиту языков народов России. Он отметил, что научное сообщество республики готово стать платформой для такой консолидации.

«На мой взгляд, настало такое время создать движение в защиту языков народов России, так как неразумные призывы и законопроекты фактически угрожают целостности нашей Родины и сохранению в республике дружбы, толерантности между народами. Научное сообщество нашей республики, Академия наук готовы стать платформой для такой консолидации, для обсуждения и выработки путей решения языкового вопроса», – сказал депутат.

По его мнению, языки коренных народов России воспринимаются как второстепенные и предлагаются к изучению в факультативах.

«Я считаю, в унизительное положение по новому закону могут быть поставлены все народы России, кроме русского. Почему сложилась такая ситуация, ведь есть Конституция, федеральный закон? Но вместе с тем, если анализировать Федеральный государственный образовательный стандарт, там уже введение государственных языков республики в процесс факультативного образования предусмотрено. То есть получается на уровне Министерства образования и науки РФ была заложена возможность исключения преподавания государственных языков субъектов», – подчеркнул Салахов.

Он считает, что федеральный законопроект возник не случайно. «Если проанализировать то, что творилось 10 – 15 лет, думаю, где-то была разработана “дорожная карта”, о цели которой трудно догадаться. Но систематически профессионалы работали в соответствии с этой “дорожной картой”. Мы видели, что сначала были провокационные статьи, дискуссии. Это постепенно все длилось. Затем они начали методично подходить к ЕГЭ, вроде безобидно. На фоне запрета сдавать единый государственный экзамен на татарском языке фактически разрушилась система высшего образования на национальных языках, которая функционировала в СССР», – высказал свое мнение парламентарий.

«В свете науки тоже хитрый ход. Начиная с 2013 года, стали свидетелями того, что в результате внесения изменений запретили защищать диссертацию на национальном языке, кроме татарской филологии. В советское время защита шла на татарском. Думаю, что этот закон – следующий этап в рамках “дорожной карты”, по моей теории, – такую же негативную роль сыграет в отношении татарского языка в школьном образовании», – заключил он.

Речь идет о законопроекте по внесению изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части изучения родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ).