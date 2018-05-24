Младшая дочка Стриженовых зажгла на последнем звонке с бойфрендом

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Младшая дочь телеведущих Александра и Екатерины Стриженовых Саша окончила школу. На последний звонок Александра пришла вместе с бойфрендом Антоном Чурековым, который окончил это же заведение два года назад.



Снимками Александра поделилась в своем Instagram`e. Возлюбленный подарил своей избраннице шикарный букет цветов и не удержался от поцелуя.

«Когда любовь является помощью и стимулом идти вперед (в том числе и в плане учебы) – это большое счастье. Так что мне очень повезло», – высказала свое мнение выпускница.



Некоторые подписчики были удивлены поцелуями на последнем звонке и отметили, что это все же школа, а не свадьба. «Скоро пятый класс будут заканчивать и фото об окончании будет сопровождаться вот такими поцелуями. Ребята, это же последний звонок из ШКОЛЫ, а не свадьба», «Это школьники??? Ого», – написали удивленные пользователи (орфография авторов здесь и далее соблюдена – прим.Т-и).

Саша Стриженова ответила, что не видит в поцелуях ничего плохого: «Мы в этой школе встретили друг друга, почти три года назад. Не вижу в этом ничего плохого».



«Ничего плохого и нет, кроме того что это ШКОЛА», – парировали пользователи.



Сейчас Саша Стриженова готовится к экзаменам планирует поступать на экономический факультет МГУ.