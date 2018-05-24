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Общество

В Казани состоится праздник «День соседей»

24 мая 2018, 21:54

Событие состоится в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» и соберет более полутысячи жителей домов по улицам Батыршина и Серова.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В столице Татарстана 25 мая состоится праздник «День соседей», сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Событие состоится в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» и соберет более полутысячи жителей домов по улицам Батыршина и Серова. 8 июня «День соседей» состоится для гостей экопарка «Озеро Харовое».

Организаторы проведут для участников праздничную программу, в ходе которой состоятся детские конкурсы с участием аниматоров, аквагримеров, будет звучать музыка.

День соседей отмечают во всем мире с 1999 года. Акция организована с целью улучшения добрососедских отношений и соседской взаимопомощи.

Татарстанцы с удовольствием присоединились к празднованию акции. С каждым годом количество участников, управляющих компаний, товариществ собственников жилья неизменно растет.


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