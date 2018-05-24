В Казани состоится праздник «День соседей»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В столице Татарстана 25 мая состоится праздник «День соседей», сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
Событие состоится в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» и соберет более полутысячи жителей домов по улицам Батыршина и Серова. 8 июня «День соседей» состоится для гостей экопарка «Озеро Харовое».
Организаторы проведут для участников праздничную программу, в ходе которой состоятся детские конкурсы с участием аниматоров, аквагримеров, будет звучать музыка.
День соседей отмечают во всем мире с 1999 года. Акция организована с целью улучшения добрососедских отношений и соседской взаимопомощи.
Татарстанцы с удовольствием присоединились к празднованию акции. С каждым годом количество участников, управляющих компаний, товариществ собственников жилья неизменно растет.