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В Болгаре судебные приставы помогли супругам поделить пчел

24 мая 2018, 17:29 , Фото: УФССП по РТ

В Болгаре судебные приставы помогли супругам поделить пчел Бывшие супруги не смогли самостоятельно поделить общую собственность и женщине пришлось обратиться в суд.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Спасском районе приставы помогли супругам поделить пчел, сообщает главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

По решению суда житель Болгара после развода должен был передать бывшей жене часть их общего имущества. Он оставил ей два токарных, сверлильный и деревообрабатывающий станки, однако при передаче пчел у пары возник спор.

Чтобы проверить ульи, приставы пригласили опытного пчеловода. В итоге женщине досталось пять ульев. В процессе передачи ни одна пчела не пострадала. 


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